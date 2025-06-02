Чубайс может вывести свои активы из России в случае снятия с них ареста

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, а также еще семеро фигурантов его арбитражного дела не заинтересованы в сохранении своих активов на территории РФ и могут их вывести за пределы России в случае снятия ареста.
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