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Юный электросамокатчик сбил 12-летнюю девочку на улице Кубяка

Юный электросамокатчик сбил 12-летнюю девочку на улице Кубяка

3 июня в Калуге произошло очередное ДТП с участием ребенка на электросамокате. По данным полиции, в понедельник в 16 часов 16 минут во дворе дома № 8 по улице Кубяка 12-летний ребенок на электросамокате допустил наезд на пешехода - 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

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