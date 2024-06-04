Юный электросамокатчик сбил 12-летнюю девочку на улице Кубяка

3 июня в Калуге произошло очередное ДТП с участием ребенка на электросамокате. По данным полиции, в понедельник в 16 часов 16 минут во дворе дома № 8 по улице Кубяка 12-летний ребенок на электросамокате допустил наезд на пешехода - 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу.