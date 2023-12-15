Центробанк РФ получил право приостанавливать финансовые операции

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому Центробанк РФ наделяется правом ограничивать на срок до шести месяцев операции отдельных участников финансового рынка либо запретить проведение определенных сделок всеми участниками.
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