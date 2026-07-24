В Иркутске работники завода тест-полосок обратились к губернатору за помощью

Работники иркутского завода «МедТехСервис», одного из крупнейших производителей глюкометров и тест-полосок для диабетиков, обратились к губернатору Игорю Кобзеву с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг предприятия.
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