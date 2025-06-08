На юге Карелии появилась новая услуга для маломобильных граждан

Получить медицинскую помощь в Пряжинской ЦРБ стало проще для жителей отдаленных поселений. Как сообщила администрация района, в рамках совместной инициативы Министерства здравоохранения и Министерства социальной защиты Карелии, для маломобильных граждан и лиц старше 65 лет организована специальная доставка в больницу.
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