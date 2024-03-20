Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Стартап Astera Labs привлек в рамках IPO $713 млн

Стартап Astera Labs привлек в рамках IPO $713 млн

Американский стартап Astera Labs, проектирующий устройства высокоскоростной передачи данных для дата-центров и расположенный в Калифорнии, привлек в рамках первичного публичного размещения своих акций в Нью-Йорке $713 млн, следует из релиза компании.

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