Стартап Astera Labs привлек в рамках IPO $713 млн

Американский стартап Astera Labs, проектирующий устройства высокоскоростной передачи данных для дата-центров и расположенный в Калифорнии, привлек в рамках первичного публичного размещения своих акций в Нью-Йорке $713 млн, следует из релиза компании.
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