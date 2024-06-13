Силовики нагрянули к брату иноагента Галкина — причиной визита называют хищения в Минобороны РФ

ninikooo Митусова Брат инагент с каждой табуретки обливающий грязью страну и брат, работающий в МО « крепко дружат». Не странно ли?! А миллиарды брат инагента заработал песенками Д. Синицына?!

Валера Морозов Враги народа и страны! Впечатляет даже для России! Как еще эта страна живет…