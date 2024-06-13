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Силовики нагрянули к брату иноагента Галкина — причиной визита называют хищения в Минобороны РФ

Силовики нагрянули к брату иноагента Галкина — причиной визита называют хищения в Минобороны РФ

12 июня прошли обыски в шикарном особняке и офисе Дмитрия Галкина, старшего брата иноагента и супруга Аллы Пугачёвой Максима Галкина*.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
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