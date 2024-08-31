Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Несмотря на то, что во всем мире пропагандируется переход автомобилей на экологический вид топлива и оснащение транспортных средств электрическими двигателями, на российском рынке по-прежнему пользуются высоким спросом автомобили с дизельными двигателями.
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