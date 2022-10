EA раскрыла будущее франшизы The Sims и показала свежий геймплей Need for Speed Unbound, грант в 100 млн рублей на создание теслапанк-экшена TRAINS: Through electric storms, Sony определилалсь с датой запуска DualSense Edge, «у Spider-Man 2 всё хорошо» (по словам Insomniac Games), NetherRealm Studios анонсировала мобильную Mortal Kombat: Onslaugh .