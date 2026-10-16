«Вражина американская» или «наш слоняра»: Почему в России любовь и ненависть к Трапу могут зависеть от любой новости

Вашингтон разорвал порочный круг увязывания всех сделок с Украиной — будет ли продолжение Дмитрий Родионов На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Всеволод Шимов Геворг Мирзаян Дмитрий Ежов США начали стремиться к выгодным сделкам с Россией, утверждает The New York Times.
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