Внук Пугачевой Дени Байсаров не пригласил Киркорова на выставку в Москве

Певец Филипп Киркоров возмутился, что внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров не пригласил его на выставку.
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