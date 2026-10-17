REUTERS/Stephanie Lecocq Президент США Дональд Трамп приостановил новые санкции против РФ, российский лидер Владимир Путин поручил восстановить торговые и логистические объекты, пострадавшие от атак ВСУ, а протесты во Франции сопровождались погромами и грабежами.