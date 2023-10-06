Война за умы: библиотека методов ЦИПСО. Запад готов к исчезновению Украины с карты мира (3 статьи)

Война за умы: библиотека методов ЦИПСО Инструментарий врага Первый и достаточно подробный разбор методических приемов вражеской ЦИПСО опубликован под руководством Даниила Безносова, заместителя информации ДНР.
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