Более 80 тонн груза и 40 автомобилей отправил Алтайский край за 2022 год в зону СВО

В состав грузов вошли рации, генераторы, необходимое снаряжение, посылки и другие необходимые вещи В 2022 году в зону спецоперации из Алтайского края отправили более 80 тонн груза и 40 автомобилей, рассказал заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько.