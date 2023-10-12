От офискора до многослойности: главные фешен-тренды в коллекции Club

Офискор Компромиссный стиль — офискор — хорош не только для офиса. Официальный и в меру строгий, он отлично подойдет для повседневной жизни, потому что состоит из элегантных и безупречно скроенных базовых вещей.
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