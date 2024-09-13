Звёзды шоу-бизнеса поддержали девочку-квадробера, униженную MIA BOYKA

Ажиотаж вокруг квадроберов, который давно обсуждают жители региона, вспыхнул с новой силой. На своём концерте MIA BOYKA вывела на сцену 8‑летнюю зрительницу в маске кошки на сцену и публично прошлась по её увлечению квадробикой.