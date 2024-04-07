Выставка "Великая княгиня Ольга Александровна" открылась в Мирском замке

Выставка "Великая княгиня Ольга Александровна. Вся жизнь как на холсте" - совместный проект музея "Замковый комплекс "Мир" и историко-культурного центра "Дворцовый комплекс Ольденбургских" (Воронежская область), впервые экспонируется в Беларуси, пишет БЕЛТА.