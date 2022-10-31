Закон, порядок, государство

694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Филин
    Уж слишком близко к зоне боевых действий.Отечественные бес...
  • Геннадий Бережнов
    А выйди на улицу глянь на село , бабки гуляют и девки поют! Редко протопает дед с костылём  главное в сумке. а сумка ...Российских женщин...
  • Andrew Kleymenov
    В ГОСТе технических выражений и обозначений НЕТ слова "дефектовка". Есть термин "ДЕФЕКТАЦИЯ"!Три причины пройт...

В Хабаровском крае мобилизованные военнослужащие ВВО в составе танковых экипажей выполняют боевые стрельбы

В Хабаровском крае мобилизованные военнослужащие ВВО в составе танковых экипажей выполняют боевые стрельбы

В рамках практических занятий военнослужащие, призванные в ходе частичной мобилизации, отрабатывают упражнения учебных стрельб, как с места, так и в движении по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх