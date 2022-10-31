В Хабаровском крае мобилизованные военнослужащие ВВО в составе танковых экипажей выполняют боевые стрельбы

В рамках практических занятий военнослужащие, призванные в ходе частичной мобилизации, отрабатывают упражнения учебных стрельб, как с места, так и в движении по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника.
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