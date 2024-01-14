Двое мужчин погибли под колёсами поезда в Москве

Инцидент произошёл возле железнодорожной станции Дегунино.В Москве поезд насмерть сбил двух мужчин. Инцидент произошёл вечером 13 января на девятом километре железнодорожной станции Дегунино на севере столицы, сказано в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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