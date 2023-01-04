Парламентская газета

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В Минобороны рассказали, как готовят военных медиков

В Минобороны рассказали, как готовят военных медиков

В конце сентября этого года сенатор Владимир Круглый и депутаты из Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов и Бадма Башанкаев отправили в Минобороны письмо с просьбой рассмотреть возможность возвращения военных кафедр в медицинские вузы.

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