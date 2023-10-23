Акатьева, Хромых, Яметова и Фролова выступят на третьем этапе Гран-при России в Красноярске

Соревнования пройдут с 28 по 29 октября. Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Анастасия Молчанова, Анна Фролова, Майя Хромых, Алиса Цветкова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.
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