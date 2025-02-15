Чехова объяснила, почему изменяла близкому человеку

Влад Владимиров

Свое б...ядство, как правило, всегда перед другими трудно оправдать... Тем более, что когда тебя там окружают адекватные люди, а не фрики. Когда ж в ее башке бурлит дерьмо, то ей в это время лучше помолчать... Ведь у любой деградации эпатаж, как правило, увы, бывает многоликим...