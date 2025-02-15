Политика как он...
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Политика как она есть

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Чехова объяснила, почему изменяла близкому человеку

Чехова объяснила, почему изменяла близкому человеку

Анфиса Чехова в YouTube-интервью Марку Бартону рассказала, что изменяла своему партнеру. «Я тоже бывала в лагере изменяющих.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Свое б...ядство, как правило, всегда перед другими трудно оправдать... Тем более, что когда тебя там окружают адекватные люди, а  не фрики. Когда ж в ее башке бурлит дерьмо, то ей в это время лучше помолчать... Ведь у любой деградации эпатаж, как  правило, увы, бывает многоликим...
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Sergey
вот нам интересно как и когда эта шлю....а наставляла рога.....  для таких как она это вообще нормально.
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