Анфиса Чехова в YouTube-интервью Марку Бартону рассказала, что изменяла своему партнеру. «Я тоже бывала в лагере изменяющих.
Чехова объяснила, почему изменяла близкому человеку
Комментарии
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Влад Владимиров
Свое б...ядство, как правило, всегда перед другими трудно оправдать... Тем более, что когда тебя там окружают адекватные люди, а не фрики. Когда ж в ее башке бурлит дерьмо, то ей в это время лучше помолчать... Ведь у любой деградации эпатаж, как правило, увы, бывает многоликим...
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22 час.
Sergey
вот нам интересно как и когда эта шлю....а наставляла рога..... для таких как она это вообще нормально.
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19 час.
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