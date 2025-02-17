«У системы нет любимчиков»: член ОНК рассказал, как отбывают наказание медийные личности

Звезды пребывают в колониях и СИЗО наравне со всеми. Статусов и ВИПов там нет. Актеры, блогеры, певцы и другие медийные персоны например в СИЗО размещаются в камерах на общих основаниях, с соблюдением требований ст.
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