Путин заявил, что китайские автомобили лучше и дешевле, чем европейские

Китайские автомобили теперь в лидерах по продажам в России на долю китайских автопроизводителей в России теперь приходится более 60% от общего объёма проданных автомобилей и это значение с каждым годом продолжает расти.
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