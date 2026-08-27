Кабмин 27 августа обсудил цены и запасы топлива в России

ФАС стремится установить экономически обоснованные цены на нефтепродукты для потребителей. 27 августа правительство обсудило вопросы логистики и формирования топливных запасов на заседании в этом направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии