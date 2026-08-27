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Царьград

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Кабмин 27 августа обсудил цены и запасы топлива в России

Кабмин 27 августа обсудил цены и запасы топлива в России

ФАС стремится установить экономически обоснованные цены на нефтепродукты для потребителей. 27 августа правительство обсудило вопросы логистики и формирования топливных запасов на заседании в этом направлении.

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