"Это урок". Защита посредника Шеломенцева Сергея Щукина не будет обжаловать приговор

Центральный районный суд назначил Сергею Щукину пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года и штрафом 2 млн рублей Защита бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взятки своему начальнику Антону Шеломенцеву, не будет оспаривать решение суда и подавать апелляцию.