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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Это урок". Защита посредника Шеломенцева Сергея Щукина не будет обжаловать приговор

"Это урок". Защита посредника Шеломенцева Сергея Щукина не будет обжаловать приговор

Центральный районный суд назначил Сергею Щукину пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года и штрафом 2 млн рублей Защита бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взятки своему начальнику Антону Шеломенцеву, не будет оспаривать решение суда и подавать апелляцию.

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