На Украине увидели угрозу для ВСУ в российских спутниках

В Международный союз электросвязи (МСЭ) поступило обращение от Украины с требованием исключить территорию страны из зоны охвата российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет».
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