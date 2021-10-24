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Россиянам старше 45 лет трудно устроиться на работу — опрос: Новости ➕1, 24.10.2021

Россиянам старше 45 лет трудно устроиться на работу — опрос: Новости ➕1, 24.10.2021

Среди причин 62% респондентов выделили то, что работодатели считают молодых сотрудников более продуктивными.

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