Среди причин 62% респондентов выделили то, что работодатели считают молодых сотрудников более продуктивными.
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