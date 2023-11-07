Starlink начнёт приносить SpaceX больше денег, чем запуски ракет уже в 2024 году

По итогам текущего года доходы SpaceX от контрактного запуска ракет и услуг спутникового провайдера Starlink достигнут $9 млрд, а в 2024 году компания планирует увеличить этот показатель до $15 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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