Матч «Динамо» и «Локомотива» будет судить Карасев

РФС опубликовал составы судейских бригад 2-го тура РПЛ, который начинается сегодня. Главными арбитрами назначены: 26 июля, пятница «Крылья Советов» — «Ростов» — Евгений Кукуляк 27 июля, суббота «Динамо» М – «Локомотив» — Сергей Карасев «Рубин» — «Зенит» — Артем Чистяков «Пари НН» — ЦСКА – Павел Кукуян «Факел» — «Акрон» — Евгений Буланов 28 июля, воскресенье «Химки» — «Спартак» — Василий Казарцев «Краснодар» — «Динамо» Мх – Павел Шадыханов «Оренбург» — «Ахмат» — Ян Бобровский .
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