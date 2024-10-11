СМИ Франции о боевом духе в ВСУ после потери Угледара: «Все мотивированные погибли или устали» Украинские военные получили серьезный психологический шок.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
СМИ Франции о боевом духе в ВСУ после потери Угледара: «Все мотивированные погибли или устали» Украинские военные получили серьезный психологический шок.
Свежие комментарии