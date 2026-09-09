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Пронедра

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Как перебои с поставками отразились на магазинах и ресторанах Украины

Как перебои с поставками отразились на магазинах и ресторанах Украины

То, что ещё недавно казалось невозможным для многих жителей Украины, стало реальностью: перебои с поставками начали ощущаться не только в промышленности или на отдельных объектах инфраструктуры, но и в повседневной жизни обычных граждан.

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