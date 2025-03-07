Археологи обнаружили обширную сеть каналов под старейшим в мире городом в Месопотамии. Исследователи во главе с геоархеологом Джаафаром Джотери из Даремского университета заявили, что обширная система управления водными ресурсами существовала еще до первого тысячелетия до нашей эры и показывает, как древние земледельцы орошали свои поля.