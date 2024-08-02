Московские росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

В Восточном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 30-летнего жителя Подмосковья по подозрению в хранении наркотических веществ.
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