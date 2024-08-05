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Андрей Мостовой о «Зените» и 13:0 в 3 играх РПЛ: «Главное — продолжать так же, тренироваться и не слушать, когда говорят, что мы уже чемпионы»

Команда Сергея Семака в первых трех турах одержала три разгромные победы, забив 13 голов и не пропустив ни одного.

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