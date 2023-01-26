Ракетные удары ВС РФ за сутки вывели из строя военные и энергетические объекты в десятках районов Украины

По всей территории Украины накануне звучала воздушная тревога. Киевская, Николаевская, Днепропетровская, Львовская, Одесская области - удары наносились по энергетическим и военным объектам , а также по инфраструктуре, которая обеспечивает их работу.
По всей территории Украины накануне звучала воздушная тревога. Киевская, Николаевская, Днепропетровская, Львовская, Одесская области - удары наносились по энергетическим и военным объектам , а также по инфраструктуре, которая обеспечивает их работу.
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