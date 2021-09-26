Пояснения на пальцах про газ и Европу

☭КОМПАСБизнес и финансыПояснения на пальцах про газ и Европу Как известно, люди в массе своей безграмотные, люди тупые, люди ленивые, люди не хотят думать от слова «вообще».Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СартинНемного не ясно - за чей счет строился Северный поток, и в Китай, и в связи с вышеизложенным текстом, было-бы нормально, если на рынке газа появился новый собственник - Росгаз. Который бы национализировал все газовые и нефтяные скважины. Это было-бы правильно. Может перенаправленный поток денег позволил улучшить здравоохранение в стране, образование. Может и пенсионерам немного перепало.Ффедятак улучшают же и пока перепадает, ахахахаКомментировать
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