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Пояснения на пальцах про газ и Европу

Пояснения на пальцах про газ и Европу

Как известно, люди в массе своей безграмотные, люди тупые, люди ленивые, люди не хотят думать от слова «вообще».

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Михаил Сартин
Немного не ясно - за чей счет строился Северный поток, и в Китай, и в связи с вышеизложенным текстом, было-бы нормально, если на рынке газа появился новый собственник - Росгаз. Который бы национализировал все газовые и нефтяные скважины. Это было-бы правильно. Может перенаправленный поток денег позволил улучшить здравоохранение в стране, образование. Может и пенсионерам немного перепало.
федя
так улучшают же и пока перепадает, ахахаха

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