Инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига был специально "спланирован" для подпитывания антироссийских настроений и оправдания финансовых вливаний в Украину, а также для стимулирования оборонно-промышленного комплекса Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Посольство РФ в Д...
- "Остановилось сер...
- Прокуратура Херсо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым