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Почему крыло с изменяемой стреловидностью выжило именно на больших самолётах

Почему крыло с изменяемой стреловидностью выжило именно на больших самолётах

Ту-22М и Ту-160 — от опытного проекта «145» до Ту-160МКрыло с изменяемой стреловидностью обычно считают компромиссом: к нему прибегали при нехватке тяги или вычислительных ресурсов.

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