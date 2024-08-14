Как сообщает тгк У чернооо моря, "Суетолог" отличился в боях, уничтожив 16 военнослужащих ВСУ. Ранее писали: Разгром ВСУ под Коренево: группировка "Север" отразила атаки противника на Курской области Как сообщает Украина.
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