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Суетолог из Туапсе: героя СВО наградили за мужество

Суетолог из Туапсе: героя СВО наградили за мужество

Как сообщает тгк У чернооо моря, "Суетолог" отличился в боях, уничтожив 16 военнослужащих ВСУ. Ранее писали: Разгром ВСУ под Коренево: группировка "Север" отразила атаки противника на Курской области Как сообщает Украина.

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