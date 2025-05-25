Президент бундестага призвала к гендерному равенству в политике

Принять меры для достижения большего равенства в немецкой политике призвала президент бундестага Юлия Клёкнер после критики гендерного представительства в черно-красной коалиции, 25 мая пишет немецкая газета Bild am Sonntag.
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