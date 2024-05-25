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Калужские новости

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«Мерседес» и «Лада» столкнулись на железнодорожном переезде в Калужской области

«Мерседес» и «Лада» столкнулись на железнодорожном переезде в Калужской области

25 мая в четвертом часу утра на железнодорожном переезде в деревне Куземки Спас-Деменского района произошло ДТП25 мая в четвертом часу утра на железнодорожном переезде в деревне Куземки Спас-Деменского района произошло ДТП.

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