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Таскала на себе больного мужа, плакала из-за бесплодия: «как закалялась сталь» русской Катрин Денев — Наталии Сайко

В 70-80-е с артисткой работали лучшие режиссеры СССР, однако в начале 90-х она исчезла с экранов. В нулевых Наталия Сайко покинула и Содружество актеров Таганки — гораздо важнее звезде сцены было ухаживать за любимым мужем.

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