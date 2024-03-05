Таскала на себе больного мужа, плакала из-за бесплодия: «как закалялась сталь» русской Катрин Денев — Наталии Сайко

В 70-80-е с артисткой работали лучшие режиссеры СССР, однако в начале 90-х она исчезла с экранов. В нулевых Наталия Сайко покинула и Содружество актеров Таганки — гораздо важнее звезде сцены было ухаживать за любимым мужем.