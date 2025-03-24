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Силы ПВО отразили атаки БПЛА в шести районах Ростовской области

Силы ПВО отразили атаки БПЛА в шести районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в шести районах Ростовской области, а также уничтожили дроны в городе Новошахтинске и при подлете к Ростову-на-Дону.

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