В России появился новый компакт-кроссовер Kia: цена удивит в худшую сторону

Как известно, ни о каких официальных поставках в Россию автомобилей Kia речи сейчас не идет. Вместо этого машины этого автопроизводителя ввозят к нам по серых схемам, которые заметным образом отражаются на цифрах в прайс-листах.
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