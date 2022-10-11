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Белый дом раскритиковал визит президента ОАЭ в Россию

Белый дом раскритиковал визит президента ОАЭ в Россию

  Белый дом раскритиковал визит президента ОАЭ бен Заида Аль Нахайяна в Россию Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной  Белый дом раскритиковал визит президента ОАЭ бен Заида Аль Нахайяна в Россию Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби раскритиковал решение президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна совершить визит в Россию для встречи с лидером страны Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

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