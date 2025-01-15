"Прём как танки": Авторы скандальной фетвы о многожёнстве признали силу русских

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После отзыва скандальной фетвы о многожёнстве совет улемов Духовного управления мусульман России провёл заседание, на котором его глава Шамиль Аляутдинов рассказал об успехах организации.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Россия светское государство, которое живёт, прежде всего, по законам Конституции, а не по законам Ислама. Поэтому, не надо здесь устраивать эти пережитки прошлого.
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