Малый вес: идеал или нет

Часть 6. как медиа и культура убеждают нас следовать нездоровым привычкам. Одна из причин, по которым сложно заметить скрывающуюся за малым весом проблему – погоня за идеальными размерами, транслируемыми медиа.
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