Он ругался с самим Сталиным, смог заменить легендарного Боброва, сделал великим ЦСКА. История хоккеиста Тарасова

Анатолий Владимирович — не только выдающийся тренер.Нет ничего удивительного в том, что очень многие любители хоккея воспринимают Анатолия Тарасова как одного из величайших тренеров в истории советского хоккея.
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