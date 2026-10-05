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Убийца жены ресторатора Церетели прокрутил ее останки через мясорубку

Убийца жены ресторатора Церетели прокрутил ее останки через мясорубку

РЕН ТВ Теймураз Гогиашвили застрелил свою сожительницу Елену Церетели и ее 19-летнюю дочь Дарью, а затем прокрутил останки женщины через мясорубку.

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